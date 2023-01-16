В Украине из-за применения ракет Х-22 погибли более 90 человек

Цитата

«Применение ракеты Х-22 на сегодняшний день привело к гибели более 90 человек в разных городах и городках Украины. Будем также рассчитывать на помощь наших международных партнеров. В том числе Офиса прокурора МКС, а также партнеров, которые могут поделиться с нами соответствующей информацией, чтобы установить всех, кто виноват в каждом таком ударе», - рассказал Костин.

Дополнение

Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января, где погибли 40 человек. Предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил.

В результате обстрела подтверждена гибель 40 человек, среди них – 3 ребенка. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей.

В многоэтажке полностью разрушены 72 квартиры, повреждены – 236, а также уничтожены 25 автомобилей.