В Україні через грози та град оголосили штормове попередження

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні у західних, Житомирській, Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали до 15-20 м/с, подекуди град. У Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, вдень і Вінницькій та Хмельницькій областях можливі сильні дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

За даними УкрГідрометцентру, 15-16 червня також очікується підйом рівнів води (в межах русла) над поточними рівнями, на:

  • рiчках басейнів Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) - 0,5-1,5 м;
  • рiчках басейнів Прута та Сірету - 0,3-1,0 м;
  • рiчках басейну Захiдного Бугу - 0,2 - 0,7 м.

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, у гірських районах - утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.

"За даними УкрГідрометцентру, 15 червня в Україні, крім більшості районів західних, північних, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 15 червня у районі Тетерева, Білої Церкви, Борисполя та Баришівки Київської області - надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).15 червня у районі Чорнобиля висока пожежна небезпека (4 клас)", - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, у четвер під час негоди у Києві на людину впало дерево. Жінка померла на місці.

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