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17 березня, 19:38 • 95967 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 119714 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 174923 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 152946 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 152730 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161609 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178739 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150207 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159350 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176104 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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В Україні без опадів, але з заморозками: погода на сьогодні

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Україні сьогодні очікується погода без опадів, вночі - місцями заморозки, вдень - до 22 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 6 вересня без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 13-18° тепла; у південній частині на Закарпатті вночі 6-11° тепла, вдень 17-22°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 13-18°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.

Додамо

Сьогодні, 6 вересня, у світі відзначають День читання книг та День польотів над землею. А віряни шанують пам'ять святого мученика Євтихія. 

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