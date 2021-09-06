В Україні без опадів, але з заморозками: погода на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Україні сьогодні очікується погода без опадів, вночі - місцями заморозки, вдень - до 22 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 6 вересня без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 13-18° тепла; у південній частині на Закарпатті вночі 6-11° тепла, вдень 17-22°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 13-18°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.
Додамо
Сьогодні, 6 вересня, у світі відзначають День читання книг та День польотів над землею. А віряни шанують пам'ять святого мученика Євтихія.