6 вересня: день польотів над землею та день читання книг

ukru
17 березня, 19:38 • 89824 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 114097 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 169657 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 150274 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 150715 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160756 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178124 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150148 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159284 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176074 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Українські банки перейшли на європейські підходи до оцінювання “проблемних кредитів”. Що змінилося?

Українські банки перейшли на європейські підходи до оцінювання “проблемних кредитів”. Що змінилося?

17 березня, 18:59 • 38941 перегляди
У Білому домі різко відреагували на пропозицію євродепутата повернути Франції Статую Свободи

У Білому домі різко відреагували на пропозицію євродепутата повернути Франції Статую Свободи

17 березня, 19:11 • 47421 перегляди
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 69954 перегляди
У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

17 березня, 19:26 • 48098 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 71506 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 169657 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 156536 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253788 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 250041 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 378270 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 56435 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 66045 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 64223 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100131 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110343 перегляди
Актуальне
6 вересня: день польотів над землею та день читання книг

6 вересня: день польотів над землею та день читання книг

Київ • УНН

 • 106610 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Сьогодні, 6 вересня, у світі відзначають День читання книг та День польотів над землею. А віряни шанують пам'ять святого мученика Євтихія, пише УНН.

День читання книг

6 вересня відзначають День читання книг. Не варто плутати його з Всесвітнім днем книги чи Всесвітнім днем читання вголос. Свято створено, зокрема, щоб підбадьорити тих, хто любить читати, чи нагадати тим, кому такий процес зовсім не потрібний, що читання існує. Дата покликана стимулювати шанувальників книги придбати собі щось новеньке для власної бібліотеки, сходити до бібліотеки за свіженькою книжкою чи дати зрозуміти “нечитаючим”, що книги досі існують і їх можна читати і витрачати час на гортання паперових сторінок.

День польотів над землею

День польотів над землею традиційно відзначають 6 вересня. Однак примітно те, що історію цього свята зовсім не існує. На сьогоднішній день невідомо, хто придумав відзначати цей день і чому була обрана саме ця дата. Але це не заважає любителям екстремальних видів спорту, пов’язаних зі стрибками і польотами, святкувати сьогоднішній день.

День польотів над землею стосується не тільки парашутистів, любителів роупджампінга, польотів на повітряній кулі, а й звичайних пасажирів літаків, а також професіоналів своєї справи — пілотів, льотчиків, космонавтів і стюардів, і просто тих хто любить літати.

Релігійні свята

6 вересня православні християни вшановують пам’ять святого мученика Євтихія. Інші назви цього свята: “День Євтихія” “Євтихій”, “Євтихій-Зоря тиха”. Мученик Євтихій був одним з учнів святих апостолів Павла та Іоанна Богослова. Він проповідував християнську віру, але не входив до 70 апостолів наближених до Христа.

Іменини відзначають Арсен (Арсеній), Георгій (Юрій), Євтихій, Максим, Петро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами