6 вересня: день польотів над землею та день читання книг

День читання книг

6 вересня відзначають День читання книг. Не варто плутати його з Всесвітнім днем книги чи Всесвітнім днем читання вголос. Свято створено, зокрема, щоб підбадьорити тих, хто любить читати, чи нагадати тим, кому такий процес зовсім не потрібний, що читання існує. Дата покликана стимулювати шанувальників книги придбати собі щось новеньке для власної бібліотеки, сходити до бібліотеки за свіженькою книжкою чи дати зрозуміти “нечитаючим”, що книги досі існують і їх можна читати і витрачати час на гортання паперових сторінок.

День польотів над землею

День польотів над землею традиційно відзначають 6 вересня. Однак примітно те, що історію цього свята зовсім не існує. На сьогоднішній день невідомо, хто придумав відзначати цей день і чому була обрана саме ця дата. Але це не заважає любителям екстремальних видів спорту, пов’язаних зі стрибками і польотами, святкувати сьогоднішній день.

День польотів над землею стосується не тільки парашутистів, любителів роупджампінга, польотів на повітряній кулі, а й звичайних пасажирів літаків, а також професіоналів своєї справи — пілотів, льотчиків, космонавтів і стюардів, і просто тих хто любить літати.

Релігійні свята

6 вересня православні християни вшановують пам’ять святого мученика Євтихія. Інші назви цього свята: “День Євтихія” “Євтихій”, “Євтихій-Зоря тиха”. Мученик Євтихій був одним з учнів святих апостолів Павла та Іоанна Богослова. Він проповідував християнську віру, але не входив до 70 апостолів наближених до Христа.

Іменини відзначають Арсен (Арсеній), Георгій (Юрій), Євтихій, Максим, Петро.