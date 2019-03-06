В Україні атестат про здобуття середньої освіти замінили на свідоцтво
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою після завершення школи випускники отримуватимуть свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти замість відповідного атестата. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки.
"Українські школярі відтепер отримуватимуть після 4-го класу – свідоцтво про здобуття початкової освіти; після 9-го – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти; а після завершення школи в 11-му (12) класі – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Відповідну постанову було прийнято під час засідання уряду сьогодні, 6 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Крім того, аби всі ці документи були доступні для осіб з порушеннями зору, їх почнуть виготовляти з використанням шрифту Брайля.
У МОН наголосили, що постановою вперше передбачено документ єдиного зразка після завершення початкової школи.
"Поки його не видаватимуть безпосередньо школярам, однак планується, що всі свідоцтва, зокрема про отримання початкової освіти, будуть занесені в єдину державну базу (ЄДЕБО). Це полегшить відновлення документів, а також перехід дітей із закладу в заклад", - додали у Міністерстві.
Нагадаємо, Україна отримає 1 млн 200 тисяч євро допомоги від уряду Чеської Республіки на модернізацію освітньої системи.