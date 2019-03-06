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В Украине аттестат о получении среднего образования заменили свидетельством

Киев  •  УНН

 • 20928 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому после завершения школы выпускники будут получать свидетельство о получении полного общего среднего образования вместо соответствующего аттестата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

"Украинские школьники отныне будут получать после 4-го класса - свидетельство о получении начального образования, после 9-го - свидетельство о получении базового среднего образования, а после завершения школы в 11-м (12) классе - свидетельство о получении полного общего среднего образования. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства сегодня, 6 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы все эти документы были доступны для лиц с нарушениями зрения, их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля.

В МОН отметили, что постановлением впервые предусмотрено документ единого образца после завершения начальной школы.

"Пока его будут выдавать непосредственно школьникам, однако планируется, что все свидетельства, в частности о получении начального образования, будут занесены в единую государственную базу (ЕДЕБО). Это облегчит восстановление документов, а также переход детей из заведения в заведение", - добавили в Министерстве.

Напомним, Украина получит 1 млн 200 тысяч евро помощи от правительства Чешской Республики на модернизацию образовательной системы.

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