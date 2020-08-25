В Україні у в'язницях з початку року вилучили понад 7 кг наркотиків

В Україні у в'язницях з початку року вилучили понад 7 кг наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України з початку року було вилучено понад 7,3 кг наркотиків. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит у пресслужбі Управління інформаційної політики Міністерства юстиції України.
“Станом на 31 липня 2020 року оперативними підрозділами органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України спільно з іншими правоохоронними органами було виявлено та вилучено понад 7,3 кг наркотичних засобів в районі розташування установ”, — йдеться у відповіді на запит.
Також повідомляється, що іншим правоохоронним органам було надано допомогу у розкритті понад 900 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та із незаконного обігу було вилучено 14,6 кг наркотичних засобів.
Нагадаємо, в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, станом на 1 липня 2020 року, відбували покарання 457 іноземних громадян.