В Україні у в'язницях з початку року вилучили понад 7 кг наркотиків

“Станом на 31 липня 2020 року оперативними підрозділами органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України спільно з іншими правоохоронними органами було виявлено та вилучено понад 7,3 кг наркотичних засобів в районі розташування установ”, — йдеться у відповіді на запит.

Також повідомляється, що іншим правоохоронним органам було надано допомогу у розкритті понад 900 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та із незаконного обігу було вилучено 14,6 кг наркотичних засобів.

Нагадаємо, в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, станом на 1 липня 2020 року, відбували покарання 457 іноземних громадян.