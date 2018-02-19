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В угорському магазині вилучили з продажу карти з некоректним позначенням Криму

В угорському магазині вилучили з продажу карти з некоректним позначенням Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Представники посольства України в Угорщині провели зустріч з власником магазину в Будапешті, де поширювалась карта з некоректним позначенням українського Криму. Карта була вилучена з продажу, повідомила на своїй сторінці в Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп, передає УНН.

"У зв'язку з появою інформації про поширення в Будапешті карти з некоректним позначенням українського Криму провели зустріч з власником магазину. Карта вилучена з продажу. Направила також листи до угорських офіційних органів та на видавництво, яке цю карту випустило, щоб запобігти її подальшому поширенню", - йдеться в повідомленні посла.

Посол закликала всіх, хто виявить подібні випадки, інформувати посольство України, щоб "оперативно реагувати на будь-які прояви неповаги до територіальної цілісності України".

На фото карти, оприлюдненому Л.Непоп, Крим зображено кольором, відмінним від того, яким зобразили материкову Україну.

Нагадаємо, Чехія відкликала дозвіл на шкільні атласи зі "спірним" Кримом.

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