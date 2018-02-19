В венгерском магазине изъяли из продажи карты с некорректным указанием Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Представители посольства Украины в Венгрии провели встречу с владельцем магазина в Будапеште, где распространялась карта с некорректным указанием украинского Крыма. Карта была изъята из продажи, сообщила на своей странице в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, передает УНН.
"В связи с появлением информации о распространении в Будапеште карты с некорректным указанием украинского Крыма провели встречу с владельцем магазина. Карта изъята из продажи. Направила также письма в венгерские официальные органы и на издательство, которое эту карту выпустило, чтобы предотвратить дальнейшее распространение", - говорится в сообщении посла.
Посол призвал всех, кто обнаружит подобные случаи, информировать посольство Украины, чтобы "оперативно реагировать на любые проявления неуважения к территориальной целостности Украины".
На фотографии карты, обнародованной Л.Непоп, Крым изображен цветом, отличным от того, каким изобразили материковую Украину.
Напомним, Чехия отозвала разрешение на школьные атласы со "спорным" Крымом.