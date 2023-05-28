В центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух

Цитата

"У Мелітополі гучно. У центрі міста пролунав одинокий вибух.

Що підгорає в окупантів, з'ясовуємо", - написав Федоров.

Доповнення

Мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі УНН розповів про ситуацію в окупованому місті, яка там панує в очікуванні українського контрнаступу. Він повідомив, що цивільні окупанти намагаються тікати, але свої ж їх не випускають з окупованих територій.