В центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В центрі окупованого Мелітополя гучно - пролунав одиночний вибух. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
Цитата
"У Мелітополі гучно. У центрі міста пролунав одинокий вибух.
Що підгорає в окупантів, з'ясовуємо", - написав Федоров.
Доповнення
Мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі УНН розповів про ситуацію в окупованому місті, яка там панує в очікуванні українського контрнаступу. Він повідомив, що цивільні окупанти намагаються тікати, але свої ж їх не випускають з окупованих територій.