В центре оккупированного Мелитополя прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В центре оккупированного Мелитополя громко - раздался одиночный взрыв. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"В Мелитополе громко. В центре города прогремел одинокий взрыв.
Что подгорает у оккупантов, выясняем", - написал Федоров.
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Мэр Мелитополя Иван Федоров в комментарии УНН рассказал о ситуации в оккупированном городе, которая там царит в ожидании украинского контрнаступления. Он сообщил, что гражданские оккупанты пытаются бежать, но свои же их не выпускают с оккупированных территорий.