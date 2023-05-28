В центре оккупированного Мелитополя прогремел взрыв

Цитата

"В Мелитополе громко. В центре города прогремел одинокий взрыв.

Что подгорает у оккупантов, выясняем", - написал Федоров.

Дополнение

Мэр Мелитополя Иван Федоров в комментарии УНН рассказал о ситуации в оккупированном городе, которая там царит в ожидании украинского контрнаступления. Он сообщил, что гражданские оккупанты пытаются бежать, но свои же их не выпускают с оккупированных территорий.