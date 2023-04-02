В трьох областях зняті обмеження споживання електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В трьох областях де були запроваджені обмеження споживання, через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, всі обмеження зняті. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення НЕК «Укренерго».
Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону.
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«Всі обмеження споживання, які були введені на Київщині, Житомирщині, Харківщині, через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято», - повідомили у компанії.
В інших регіонах обмежень у мережах «Укренерго», які б призводили до необхідності обмеження споживання, також немає.
Доповнення
За даними Укренерго, внаслідок російських атак на підстанції «Укренерго» прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши важких пошкоджень обладнанню.