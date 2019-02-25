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В Тернополі через аварію 11 будинків залишились без води

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. В Тернополі сталась аварія на міському водопроводі, в результаті чого 11 будинків залишились без водопостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву комунального підприємтсва "Тернопільводоканал".

Пошкодження водопроводу сталось на бульварі Данила Галицього, 22. Без води перебувають 5 будинків по бульвару, а також 6 будинків по проспекту Степана Бандери.

Ремонтні роботи планують завершити до 20 години 25 лютого.

Як повідомляв УНН, у Тернополі водій маршрутки їздив на підпитку, рівень алкоголю в його крові у 12 разів перевищував допустиму норму. 

Нагадаємо, у Тернополі в реанімацію доставили жінку з черепно-мозковою травмою та кулькою у голові

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