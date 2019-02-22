У Тернополі жінка потрапила в реанімацію з кулькою в голові

Повідомляється, що жінку 1988 року народження доставили у лікарню з відкритою черепно-мозковою травмою та стороннім тілом в ділянці правого ока. Медиків до потерпілої викликав чоловік.

За словами чоловіка жінки, вони з дружиною тривалий час живуть окремо, оскільки та зловживає спиртними напоями та веде аморальний спосіб життя. Під час чергової зустрічі він побачив, що жінка знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, а її обличчя опухло.

Через добу жінці стало погано, і чоловік викликав швидку. Лікарі, оглянувши жінку, констатували, що у неї в голові невелика кругла кулька. Наразі потерпіла в реанімації.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження - ред.).

Нагадаємо, у зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера загинув військовослужбовець ЗСУ, житель села Васильків Тернопільської області Василь Богоносюк.