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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58577 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 78935 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129708 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129477 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124918 просмотра

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В Тернополе женщина попала в реанимацию с шариком в голове

В Тернополе женщина попала в реанимацию с шариком в голове

Киев  •  УНН

 • 9070 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Тернополе в реанимацию доставили женщину с черепно-мозговой травмой и шариком в голове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Сообщается, что женщину 1988 года рождения доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и инородным телом в области правого глаза. Медиков к потерпевшей вызвал муж.

По словам мужа женщины, они с женой долгое время живут отдельно, поскольку она злоупотребляет спиртными напитками и ведет аморальный образ жизни. Во время очередной встречи он увидел, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, а ее лицо опухло.

Через сутки женщине стало плохо, и мужчина вызвал скорую. Врачи, осмотрев женщину, констатировали, что у нее в голове небольшой круглая шарик. Сейчас пострадавшая в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение - ред.).

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб военнослужащий ВСУ, житель села Васильков Тернопольской области Василий Богоносюк.

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