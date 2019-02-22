В Тернополе женщина попала в реанимацию с шариком в голове
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Тернополе в реанимацию доставили женщину с черепно-мозговой травмой и шариком в голове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
Сообщается, что женщину 1988 года рождения доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и инородным телом в области правого глаза. Медиков к потерпевшей вызвал муж.
По словам мужа женщины, они с женой долгое время живут отдельно, поскольку она злоупотребляет спиртными напитками и ведет аморальный образ жизни. Во время очередной встречи он увидел, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, а ее лицо опухло.
Через сутки женщине стало плохо, и мужчина вызвал скорую. Врачи, осмотрев женщину, констатировали, что у нее в голове небольшой круглая шарик. Сейчас пострадавшая в реанимации.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение - ред.).
Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб военнослужащий ВСУ, житель села Васильков Тернопольской области Василий Богоносюк.