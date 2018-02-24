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У Талліні пройшов військовий парад на честь 100-річчя Естонської Республіки

У Талліні пройшов військовий парад на честь 100-річчя Естонської Республіки

Київ • УНН

 • 13316 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Талліні пройшов військовий парад з нагоди 100-річчя ювілею Естонської Республіки. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.

Побудова підрозділів почалося о 10:15 на площі Вабадузе. Парад приймав президент Естонської Республіки Керсти Кальюлайд, керує парадом командувач Силами оборони генерал Ріхо Террас.

У параді задіяні понад 1100 осіб і близько ста одиниць техніки, всього в параді беруть участь 50 знаменних взводів, 4 роти, 3 батареї, 20 взводів і 3 оркестри - оркестр сил оборони, оркестр департаменту поліції і прикордонної охорони і оркестр сухопутних військ США.

На параді представлені всі роди військ, Об'єднані Військово-навчальні заклади Сил оборони, Балтійський коледж оборони, Вартовий батальйон, Батальйон штабу і зв'язку, 1-а і 2-а піхотні бригади, протитанковий взвод Рапласької дружини Кайтселійту і мінометний взвод дружини Харью, Найскодукайтсе і академічний малевконд Талліннської дружини. У параді також беруть участь кадети Академії внутрішньої безпеки.

Союзники представлені взводами з Фінляндії, Франції, Грузії, Данії, Італії, Латвії, Литви, Польщі, Швеції, України та США. Також у параді беруть участь піхотні взводи Великобританії і Данії, які входять до складу союзницького батальйону НАТО. У параді будуть задіяні британські танки Challenger, саперні танки Trojan і бойові машини піхоти Warrior.

Нагадаємо, Північна Корея вирішила провести військовий парад і збори на площі Кім Ір Сена, за день до того, як Південна Корея провела церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані.

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