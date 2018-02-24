В Таллине прошел военный парад в честь 100-летия Эстонской Республики

Построение подразделений началось в 10:15 на площади Вабадузе. Парад принимал президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, руководит парадом командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

В параде принимает участие более 1100 человек и около ста единиц техники, всего в параде участвуют 50 знаменных взводов, 4 роты, 3 батареи, 20 взводов и 3 оркестра — оркестр сил обороны, оркестр департамента полиции и погранохраны и оркестр сухопутных войск США.

На параде представлены все рода войск, Объединенные Военно-учебные заведения Сил обороны, Балтийский колледж обороны, Караульный батальон, Батальон штаба и связи, 1-я и 2-я пехотные бригады, противотанковый взвод Раплаской дружины Кайтселийта и минометный взвод дружины Харью, Найскодукайтсе и Академический малевконд Таллиннской дружины. В параде также принимают участие кадеты Академии внутренней безопасности.

Союзники представлены знаменными взводами из Финляндии, Франции, Грузии, Дании, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции, Украины и США. Также в параде участвуют пехотные взводы Великобритании и Дании, которые входят в состав союзнического батальона НАТО. В параде будут задействованы британские танки Challenger, саперные танки Trojan и боевые машины пехоты Warrior.

Напомним, Северная Корея решила провести военный парад и собрание на площади Ким Ир Сена, за день до того, как Южная Корея провела церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.