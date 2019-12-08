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В США на борту літака пасажира вжалив скорпіон

В США на борту літака пасажира вжалив скорпіон

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Пасажира рейсу авіакомпанії United Airlines з Сан-Франциско в Атланту під час польоту вкусив скорпіон. Про це пише USA Today, передає УНН.

Видання TMZ опублікувало фотографію небажаного пасажира в п’ятницю і зазначила, що скорпіон випав зі штанини після численних укусів, отриманих пасажиром.

Прес-секретар United Airlines Наталі Нунан, підтвердила, що пасажир був укушений.

“Дізнавшись, що одного з наших клієнтів на рейсі 1554 року через Сан-Франциско в Атланту вжалив скорпіон під час польоту, наш екіпаж негайно відреагував і проконсультувався з лікарем на землі, який надав медичну допомогу”, — сказав Нунан.

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Коли літак приземлився в Атланті, додала вона, його зустрів медичний персонал.

“Нашого клієнта доставили в місцеву лікарню”, — сказав Нунан. “Ми підтримували контакт з нашим клієнтом, щоб забезпечити її благополуччя”.

Схожа історія сталась у 2017 році. Тоді на борту літака цієї самої авіакомпанії, що летів з американського Х’юстона в канадський Калгарі, скорпіон також вжалив пасажира.

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