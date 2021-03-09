В шкільну програму планують ввести уроки медіаграмотності - Зеленський

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“Щоразу коли ми беремо телефон, вмикаємо комп’ютер планшет або телевізор ми маємо вмикати критичне мислення, відрізняти правду від фейків, правду від брехні, обходити стороною інформаційні звалища, читати далі ніж заголовок, сумніватися — це дуже важливо. Перевіряти будь-яку інформацію в декількох джерелах, шукати першоджерело, зберігати холодну голову”, — розповів Зеленський.

За його словами, у сучасному світі кожен повинен вміти протистояти інформаційній пропаганді.

“Ми маємо вміти це з дитинства, тож уроки медіаграмотності повинні з’явитися у нашій шкільній програмі, а ще тих хто давно закінчив школу — це наші батьки, дідусі та бабусі ми маємо навчити, що таке інформаційна гігієна, фейки, пропаганда”, — сказав Зеленський.

Доповнення

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що його насторожують речі, пов’язані з малокультурною інформаційною діяльністю деяких ЗМІ. За його словами, ще минулого року мала розпочатися розмова про медіаграмотність, щоб навчити українців критичного мислення.