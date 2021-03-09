В школьную программу планируют ввести уроки медиаграмотности - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Украине планируют ввести уроки медиаграмотности в школьной программе для развития критического мышления у детей. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время Всеукраинского форума “Украина 30. Культура, медиа, туризм”, передает корреспондент УНН.
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“Каждый раз, когда мы берем телефон, включаем компьютер планшет или телевизор мы должны включать критическое мышление, отличать правду от фейков, правду от лжи, обходить стороной информационные свалки, читать дальше чем заголовок, сомневаться — это очень важно. Проверять любую информацию в нескольких источниках, искать первоисточник, сохранять холодную голову”, — рассказал Зеленский.
По его словам, в современном мире каждый должен уметь противостоять информационной пропаганде.
“Мы уметь это с детства, поэтому уроки медиаграмотности должны появиться в нашей школьной программе, а еще тех, кто давно закончил школу — это наши родители, дедушки и бабушки мы должны научить, что такое информационная гигиена, фейки, пропаганда”, — сказал Зеленский.
Дополнение
Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что его настораживают вещи, связанные с малокультурной информационной деятельностью некоторых СМИ. По его словам, еще в прошлом году должен был начаться разговор о медиаграмотности, чтобы научить украинцев критического мышления.