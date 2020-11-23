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В СБУ працює надто багато бізнесменів у погонах – Верещук

В СБУ працює надто багато бізнесменів у погонах – Верещук

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Головна проблема Служби безпеки України полягає у тому, що там працює надто багато бізнесменів у погонах. Про це у своєму Facebook написала член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.

Вона уточнила, що удосконалити роботу СБУ мають намір парламентарі. Для цього нардепи зареєстрували законопроект № 3196-д.

Профільним комітетом визначено комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. І, за словами Верещук, навколо законопроекту розгорнулася гостра політична дискусія за участі народних депутатів, представників СБУ, експертів.

"Реформатори. Вони вважають, що Служба неефективна, корумпована, має роздутий штат та низку невластивих функцій. З головного: вони хочуть суттєво скоротити чисельність особового складу, забрати у Служби слідство, боротьбу з корупцією, економічною злочинністю, оргзлочинністю.

Консерватори. Вони не хочуть по суті нічого змінювати, принаймні робити це швидко. Вони вважають, що запропонована в законопроекті реформа ослабить спецслужбу, а це погано відобразиться на національній безпеці країни", - коментує Верещук.

На переконання нардепа, кожна зі сторін має рацію.

"Консерватори напевно праві, що реформу спецслужби у воюючій країні треба проводити обережно, щоб жодним чином не нашкодити національній безпеці. Однак і реформатори мають рацію, бо в Службі є і корупція, і роздуті штати, і не зовсім властиві функції", - пише вона.

Верещук вважає, що засадничо проблема не в поганих законах. Вона переконана, що СБУ могла б бути цілком ефективною і при чинному законодавстві.

"Проблема Служби в тому, що там працюють забагато бізнесменів у погонах. Вони займаються бізнесом, а не контррозвідкою. А це знижує ефективність Служби, деморалізує чесних та професійних офіцерів, дискредитує спецслужбу в очах суспільства. Можна приймати які завгодно гарні закони та проводити реформи. Але це мало що дасть, допоки Служба не пройде певний ступінь очищення та самоочищення від бізнесменів у погонах. А це залежить не від законів, а від політичної волі керівництва держави та СБУ", - вважає Верещук, додаючи, що в СБУ достатньо чесних, енергійних та професійних людей.

"Але їм треба дати надію, що Служба буде іншою", - резюмувала вона.

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