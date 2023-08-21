В росії знов спалахнула сибірка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В російській воронезькій області зареєстровано випадок захворювання людини на сибірку, проводяться протиепідемічні заходи, пишуть ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Випадок зараження сибіркою у воронезькій області. Осередок зараження знаходиться за 35 кілометрів від воронежа. Введено режим НС у панінському районі
Інфекцію виявили у м'ясі великої рогатої худоби, яку готував на продаж місцевий 52-річний фермер. З його підсобного господарства також вилучили та знищили одну свиню.
"Причиною захворювання стала обробка туші зараженої тварини. Випадок лабораторно підтверджений Ставропольським протичумним інститутом Росспоживнагляду", - повідомило управління росспоживнагляду воронезької бласті.
ЗМІ повідомляють, що наразі оточено осередок зараження радіусом близько п'яти кілометрів, включно із селами іванівка та катухівські висілки, виставлено два блокпости. На цій території проживає 210 осіб. З населенням проводяться карантинні заходи.
Доповнення
Цього літа випадки зараження сибіркою реєстрували в липні в республіці тива рф. Захворіли чотири жителі барун-хемчинського району туви. Всі вони вживали в їжу м'ясо вбитого хворого коня. Тоді в осередку зараження проти сибірки вакцинували понад 150 осіб.
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