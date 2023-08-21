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В россии снова вспыхнула сибирская язва

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КИЕВ. 21 августа. УНН. В российской воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой, проводятся противоэпидемические мероприятия, пишут СМИ, передает УНН.

Детали

Случай заражения сибирской язвой в воронежской области. Очаг заражения находится в 35 километрах от воронежа. Введен режим ЧС в панинском районе.

Инфекцию обнаружили в мясе крупного рогатого скота, которое готовил на продажу местный 52-летний фермер. Из его подсобного хозяйства также изъяли и уничтожили одну свинью.

"Причиной заболевания стала обработка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора", - сообщило управление роспотребнадзора воронежской области.

СМИ сообщают, что в настоящее время оцеплен очаг заражения радиусом около пяти километров, включая села Ивановка и Катуховские выселки, выставлены два блокпоста. На этой территории проживает 210 человек. С населением проводятся карантинные мероприятия.

Дополнение

Этим летом случаи заражения сибирской язвой регистрировали в июле в республике тыва рф. Заболели четыре жителя барун-хемчинского района тувы. Все они употребляли в пищу мясо убитой больной лошади. Тогда в очаге заражения против сибирской язвы вакцинировали более 150 человек. 

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