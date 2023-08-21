В россии снова вспыхнула сибирская язва
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В российской воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой, проводятся противоэпидемические мероприятия, пишут СМИ, передает УНН.
Детали
Случай заражения сибирской язвой в воронежской области. Очаг заражения находится в 35 километрах от воронежа. Введен режим ЧС в панинском районе.
Инфекцию обнаружили в мясе крупного рогатого скота, которое готовил на продажу местный 52-летний фермер. Из его подсобного хозяйства также изъяли и уничтожили одну свинью.
"Причиной заболевания стала обработка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора", - сообщило управление роспотребнадзора воронежской области.
СМИ сообщают, что в настоящее время оцеплен очаг заражения радиусом около пяти километров, включая села Ивановка и Катуховские выселки, выставлены два блокпоста. На этой территории проживает 210 человек. С населением проводятся карантинные мероприятия.
Дополнение
Этим летом случаи заражения сибирской язвой регистрировали в июле в республике тыва рф. Заболели четыре жителя барун-хемчинского района тувы. Все они употребляли в пищу мясо убитой больной лошади. Тогда в очаге заражения против сибирской язвы вакцинировали более 150 человек.
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