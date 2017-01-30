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В роботу київських трамваїв №22, №28, №33 тимчасово внесено зміни

В роботу київських трамваїв №22, №28, №33 тимчасово внесено зміни

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Через проведення ремонту трамвайної колії на вулицях Курнатовського і Гната Хоткевича у Києві тимчасово припиняється рух трамваїв № 22, № 28 та № 33. Про це УНН повідомили в прес-службі Київпастрансу.

Так, з 31 січня до 6 лютого з 23 год. 50 хв. до 05 год. рух трамваїв маршрутів № 22, № 28, № 33 тимчасово припиняється в обидва напрямки, у зв’язку з проведенням робіт по ремонту трамвайної колії на вулицях Курнатовського і Гната Хоткевича.

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