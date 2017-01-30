В роботу київських трамваїв №22, №28, №33 тимчасово внесено зміни

Так, з 31 січня до 6 лютого з 23 год. 50 хв. до 05 год. рух трамваїв маршрутів № 22, № 28, № 33 тимчасово припиняється в обидва напрямки, у зв’язку з проведенням робіт по ремонту трамвайної колії на вулицях Курнатовського і Гната Хоткевича.