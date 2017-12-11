В РФ запропонували внести до Конституції поняття "шлюб"

"Якщо щось в Конституції треба було дописати 24 роки тому, то це те, що шлюб - це союз чоловіка і жінки з любові. Я не припускав, що ця проблема виникне ", - сказав Шахрай, відповідаючи на питання, які доповнення він сам би вніс в основний закон держави.

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Як приклад країн, де таке визначення закріплено в головному документі країни, він назвав Болгарію і Хорватію.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав дискримінаційним прийнятий влітку 2013 року закон про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх.