В РФ предложили внести в Конституцию понятие "брак"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Доктор юридических наук Сергей Шахрай, один из авторов Конституции РФ, считает, что документ можно дополнить пунктом "о браке". Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Если что-то в Конституции надо было дописать 24 года назад, так это то, что брак - это союз мужчины и женщины по любви. Я не предполагал, что эта проблема возникнет", - сказал Шахрай, отвечая на вопрос, дополнения он сам бы внес в основной закон государства.
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В качестве примера стран, где такое определение закреплено в главном документе страны, он назвал Болгарию и Хорватию.
Напомним, Европейский суд по правам человека признал дискриминационным принятый летом 2013 года закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.