В РФ українців все частіше використовують як наркокур'єрів – МЗС

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Росії громадян України все частіше залучають до протиправної діяльності. Про це у четвер заявив журналістам директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає кореспондент УНН.

За його словами, у Росії перебуває орієнтовно 2,5 млн українських громадян.

"У Росії перебуває велика кількість наших громадян (2,5 млн орієнтовно - ред.). Очевидно, що це не дуже добре з усіх точок зору, а для нас як для консульської служби тим більше", - сказав дипломат.

З його слів, в Росії українці затримуються, їх залучають до протиправної діяльності. Однією з проблем є залучення до перевезення заборонених речовин - наркотиків і т.д. - у якості кур’єрів, наголосив директор Департаменту консульської служби.

"Ми вивчали багато справ, і були такі люди, які просто не знали, що вони перевозять. Вони виконують якусь функцію, і в якийсь момент вони перевозять речі, які недозволено перевозити, потрапляють в поле зору правоохоронних органів... Ця кількість має тенденцію до зростання", - зазначив Погорельцев.

За його словами, МЗС зверталося неодноразово до громадян України з застереженням щодо працевлаштування в Росії.

Нагадаємо, у Росії українців судитимуть за спробу контрабанди диких тварин, занесених до Червоної книги РФ.

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