В РФ украинцев все чаще используют в качестве наркокурьеров – МИД

По его словам, в России находится ориентировочно 2,5 млн украинских граждан.

"В России находится большое количество наших граждан (2,5 млн ориентировочно - ред.). Очевидно, что это не очень хорошо со всех точек зрения, а для нас как для консульской службы тем более", - сказал дипломат.

По его словам, в России украинцы задерживаются, их привлекают к противоправной деятельности. Одной из проблем является привлечение к перевозке запрещенных веществ - наркотиков и т.д. - в качестве курьеров, подчеркнул директор Департамента консульской службы.

"Мы изучали много дел, и были такие люди, которые просто не знали, что они перевозят. Они выполняют какую-то функцию, и в какой-то момент они перевозят вещи, которые непозволительно перевозить, попадают в поле зрения правоохранительных органов... Это количество имеет тенденцию к росту", - отметил Погорельцев.

По его словам, МИД обращалось неоднократно к гражданам Украины с оговоркой относительно трудоустройства в России.

Напомним, в России украинцев будут судить за попытку контрабанды диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.