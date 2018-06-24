В результаті вибуху в житловому будинку на заході Німеччини постраждали п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Вибух стався в житловому будинку в місті Вупперталь у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході Німеччини. Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення, деякі з них серйозні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Вчора ввечері близько 23:50 (00:50 за київським часом у неділю - ред.) очевидці повідомили поліції про пожежу в багатоквартирному будинку на вулиці Леннепер-Штрассе в (районе- редю) Вупперталь-Лангерфельд. ... по першими даними спочатку стався вибух, який майже повністю зруйнував будівлю. ... Щонайменше п'ять осіб були поранені в результаті події, кілька з них у важкому стані", - йдеться в повідомленні місцевої поліції.
Поліція не виключає, що в зруйнованому будові можуть залишатися люди. Станом на 07:30 за київським часом загоряння ще не вдалося ліквідувати, пожежники не змогли проникнути в будівлю через небезпеку подальшого обвалення.
На даний момент причини вибуху не відомі, ведеться розслідування.
Як повідомляв УНН, в столиці Ефіопії вранці 23 червня в результаті вибуху гранати на акції в підтримку нового прем'єра 154 людини постраждали і один загинув. Десять постраждалих знаходяться в критичному стані.