В результаті обвалення будівлі в Шанхаї загинули 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Рятувальникам вдалося виявити і витягти з-під завалів в Шанхаї будівлі 25 осіб, 10 з них померли пізніше в лікарні в результаті отриманих травм. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "Сіньхуа".
Нагадаємо, інцидент стався в першій половині дня в четвер в міському районі Чаннін на вулиці Чжаохуа. За уточненими даними, впала стіна старої фабрики, де проходили роботи з підготовки об'єкта до зносу.
У момент НП в будівлі перебувало понад 20 робітників. Точне число постраждалих, які знаходяться в лікарнях міста, не наводиться. Раніше повідомлялося про сім загиблих.
На місці аварії завершуються пошуково-рятувальні роботи. Площа ділянки, що обрушилася, склала близько 1 тис. кв. м.