В результаті обвалення будівлі в Шанхаї загинули 10 осіб

КИЇВ. 17 травня. УНН. Рятувальникам вдалося виявити і витягти з-під завалів в Шанхаї будівлі 25 осіб, 10 з них померли пізніше в лікарні в результаті отриманих травм. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "Сіньхуа".