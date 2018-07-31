В результаті лісових пожеж в Каліфорнії згоріла майже тисяча будинків

Пожежі спалахнули 23 липня в окрузі Шаста, і вогонь охопив територію площею близько 420 квадратних кілометрів. Пожежникам вдалося загасити вогонь лише на 23 відсотках території штату.



З північних районів Каліфорнії минулого тижня евакуювали близько 50 тисяч чоловік.



В окрузі Шаста в свої будинки змогли повернутися лише 10 тисяч чоловік. Влада розпорядилася евакуювати з округів Мендосино і Лейк близько 20 тисяч осіб.



Представник пожежної служби Каліфорнії Скотт Маклін відзначив, що в окрузі Шаста пожежа забрала життя восьми людей, згоріли 818 будинків, 165 отримали пошкодження.



Нагадаємо, пожежі на півночі Каліфорнії можуть завдати збитків на суму понад 100 млн доларів.