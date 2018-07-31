В результате лесных пожаров в Калифорнии сгорела почти тысяча домов

Пожары вспыхнули 23 июля в округе Шаста, и огонь охватил территорию площадью около 420 квадратных километров. Пожарным удалось потушить огонь лишь на 23 процентах территории штата.



Из северных районов Калифорнии на прошлой неделе эвакуировали около 50 тысяч человек.



В округе Шаста в свои дома смогли вернуться только 10 тысяч человек. Власти распорядились эвакуировать из округов Мендосино и Лейк около 20 тысяч человек.



Представитель пожарной службы Калифорнии Скотт Маклин отметил, что в округе Шаста пожар унес жизни восьми человек, сгорели 818 домов, 165 получили повреждения.



Напомним, пожары на севере Калифорнии могут нанести ущерб на сумму более 100 млн долларов.