В результате лесных пожаров в Калифорнии сгорела почти тысяча домов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В штате Калифорния (США) продолжается эвакуация населения в связи с пожарами, которые не удается локализовать уже неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Пожары вспыхнули 23 июля в округе Шаста, и огонь охватил территорию площадью около 420 квадратных километров. Пожарным удалось потушить огонь лишь на 23 процентах территории штата.
Из северных районов Калифорнии на прошлой неделе эвакуировали около 50 тысяч человек.
В округе Шаста в свои дома смогли вернуться только 10 тысяч человек. Власти распорядились эвакуировать из округов Мендосино и Лейк около 20 тысяч человек.
Представитель пожарной службы Калифорнии Скотт Маклин отметил, что в округе Шаста пожар унес жизни восьми человек, сгорели 818 домов, 165 получили повреждения.
Напомним, пожары на севере Калифорнии могут нанести ущерб на сумму более 100 млн долларов.