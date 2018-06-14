В районі проведення ООС затримано двох бойовиків

"Сьогодні в черговий раз, оперативними співробітниками Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил спільно зі співробітниками Національної поліції в Донецькій області затримано 2-х громадян України, жителів Слов’янського району Донеччини, які підозрюються у прийнятті участі в складі незаконних збройних формувань", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, в ході оперативно-перевірочних заходів встановлено, що у 2014 році вони добровільно вступили до складу незаконних збройних формувань.



По даними фактами до районного відділу поліції направлені повідомлення за ч.2 ст. 260 (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Відомості внесено до ЄРДР, триває досудове розслідування щодо з’ясування всіх обставин скоєних злочинів.



Варто зазначити, що з початку 2018 року оперативниками Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил разом із взаємодіючими правоохоронними органами встановлено, затримано та притягнуто до кримінальної відповідальності 42 особи, що брали участь у незаконних збройних формуваннях.



Як повідомляв УНН, російсько-окупаційні бойовики на Донбасі активізували ведення повітряної розвідки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України з посиланням на дані розвідки.