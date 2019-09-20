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В Раді назвали умови кредитування МВФ України "найневигіднішими"

В Раді назвали умови кредитування МВФ України "найневигіднішими"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Для України Міжнародний валютний фонд пропонує найбільш невигідні умови кредитування. Про це заявила представник Кабміну в парламенті Ірина Верещук журналістам в кулуарах ВРУ, передає кореспондент УНН.

“Україна має найневигідніші умови, коли ми говоримо про кредитування МВФ, але такі умови є, ми їх прийняли у спадщину. Ми маємо 438,1 млрд грн віддати тільки за наступний рік, це величезне тіло кредиту, плюс — відсотки, плюс — дуже багато запозичень”, — зазначила Верещук.

За її словами, наразі Україна не може відмовитись від співробітництва з МВФ, втім може докласти зусиль, щоб швидше віддавати кредити Фонду.

Нагадаємо, у Національному банку України підтвердили очікування підписання нової програми з Міжнародним валютним Фондом вже до кінця поточного року.

Українські Національні Новини

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