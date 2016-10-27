В.Путін заявив про готовність у будь-яку секунду почати поставки газу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив про побоювання Росії щодо недостатнього заповнювання підземних газових сховищ і Україні і наголосив на готовності у будь-яку секунду почати поставки газу Україні, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
Він уточнив, що “Газпром” готовий відновити постачання газу в будь-яку секунду за ціною 180 дол. за тисячу кубометрів на умовах передоплати.
“Ми домовилися про це раніше, ще в минулому році — (що ціна на газ для України — ред.) буде не вище, хочу на цьому наголосити, ніж для сусідніх держав, зокрема Польщі. Зараз найактуальнішу цінову ситуацію я не знаю, але під час нашої розмови Польща у нас по тим договірним зобов’язанням, які є, які діють, купувала газ десь по 184-185 дол. за тисячу кубів. Україні ми могли б продавати за 180 дол. за тисячу кубів. Я цю ціну назвав”, — зазначив президент РФ.
Російський президент зазначив, що з ініціативи української сторони було порушено газове питання на переговорах в нормандському форматі.
“(Президент України Петро Порошенко — ред.) поставив питання, чи може Росія відновити поставки? Звичайно, може. У будь-яку секунду. Для цього нічого не потрібно, у нас є контракт, є доповнення до нього. Потрібно тільки одне — передоплата”, — додав В.Путін.
Президент РФ уточнив, що поставки російського газу будуть здійснені на той обсяг, який буде оплачено.