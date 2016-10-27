В.Путин заявил о готовности в любую секунду начать поставки газа Украине

Он уточнил, что "Газпром" готов возобновить поставки газа в любую секунду по цене 180 долл. за тысячу кубометров на условиях предоплаты.

"Мы договорились об этом ранее, еще в прошлом году - (что цена на газ для Украины - ред.) будет не выше, хочу это подчеркнуть, чем для соседних государств, в частности Польши. Сейчас самую актуальную ценовую ситуацию я не знаю, но во время нашего разговора Польша у нас по тем договорным обязательствам, которые есть, которые действуют, покупала газ где-то по 184-185 долл. за тысячу кубов. Украине мы могли бы продавать по 180 долл. за тысячу кубов. Я эту цену назвал", - отметил президент РФ.

Российский президент отметил, что по инициативе украинской стороны был поднят газовый вопрос на переговорах в нормандском формате.

"(Президент Украины Петр Порошенко - ред.) поставил вопрос, может ли Россия восстановить поставки? Конечно, может. В любую секунду. Для этого ничего не нужно, у нас есть контракт, есть дополнения к нему. Нужно только одно - предоплата", - добавил В.Путин.

Президент РФ уточнил, что поставки российского газа будут осуществлены на тот объем, который будет оплачен.