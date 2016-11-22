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В поліції розповіли про травми постраждалих під час акції до Революції Гідності

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. В столичній поліції стали відомі подробиці травм постраждалих під час відзначення третьої річниці Революції Гідності. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

В поліції розповіли про травми постраждалих під час акції до Революції Гідності

Так, до чергової частини київської поліції від медичних працівників надійшли повідомлення про трьох постраждалих, які отримали тілесні ушкодження під час заходів. У одного з постраждалих зафіксовано забої від падіння з парапету, у другого — різана рана руки. Ще одна людина звернулася за допомогою до лікарів швидкої допомоги, попередньо, з реакцією на стрес.

Водночас, за даними поліції, станом на 20:05 колона учасників акції вирушила на вул. Велика Васильківська, де у офісному приміщенні деякі учасники розбили вікна і кинули у середину фаєр та димові шашки, внаслідок чого сталося загоряння. Працівники поліції відтіснили мітингувальників, а надзвичайники швидко загасили вогонь. Поліцейські відповідним чином зареєстрували подію.

Вже о 20:32 до поліції надійшла інформація, що натовп людей на вул. Пушкінській намагається проникнути в приміщення одного з банків. Обставини події встановлюються, а також приймається рішення щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, за даними медиків, щонайменше троє осіб травмувались під час акцій у центрі Києва.

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