В полиции рассказали о травмах пострадавших во время акции до Революции Достоинства

Так, в дежурную часть киевской полиции от медицинских работников поступили сообщения о трех пострадавших, получивших телесные повреждения во время мероприятий. У одного из пострадавших зафиксировано ушибы от падения с парапета, у второго - резаная рана руки. Еще один человек обратился за помощью к врачам скорой помощи, предварительно, с реакцией на стресс.

В то же время, по данным полиции, по состоянию на 20:05 колонна участников акции отправилась на ул. Большая Васильковская, где в офисном помещении некоторые участники разбили окна и бросили внутрь фаер и дымовые шашки, в результате чего произошло возгорание. Работники полиции оттеснили митингующих, а чрезвычайники быстро потушили огонь. Полицейские соответствующим образом зарегистрировали событие.

Уже в 20:32 в полицию поступила информация, что толпа людей на ул. Пушкинской пытается проникнуть в помещение одного из банков. Обстоятельства происшествия устанавливаются, а также принимается решение о правовой квалификации.

Напомним, по данным медиков, по меньшей мере три человека травмировались во время акций в центре Киева.