В поліції повідомили подробиці вибуху в квартирі у Сумах

Нагадаємо, що 9 січня 2017 року, близько 8.40 год. на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку по вул. Лушпи, 52 у м. Суми стався вибух, внаслідок якого 26-річний господар квартири отримав близько 30 відсотків опіків тіла, подружжя із сусідньої квартири зазнали легких тілесних ушкоджень.

Правоохоронці під час обстеження місця події виявили, що шланг газопостачання був від’єднаний від газової плити, при цьому кран подачі газу в квартиру не перекритий. Попередня причина — вибух газоповітряної суміші.

Як повідомляв УНН, за даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.194 КК України (навмисне пошкодження чи знищення майна).