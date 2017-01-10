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В полиции сообщили подробности взрыва в квартире в Сумах

В полиции сообщили подробности взрыва в квартире в Сумах

Киев • УНН

 • 8162 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В рамках уголовного производства, правоохранителям стали известны подробности обстоятельств взрыва в девятиэтажном доме в Сумах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Напомним, что 9 января 2017 года, около 8.40 ч. на первом этаже девятиэтажного дома по ул. Лушпы, 52 в г. Сумы произошел взрыв, в результате которого 26-летний хозяин квартиры получил около 30 процентов ожогов тела, супруги из соседней квартиры получили легкие телесные повреждения.

Правоохранители во время обследования места происшествия обнаружили, что шланг газоснабжения был отключен от газовой плиты, при этом кран подачи газа в квартиру не перекрыт. Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси.

Как сообщал УНН, по данному факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

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