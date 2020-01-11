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В Пакистані внаслідок вибуху в мечеті загинули 15 людей

В Пакистані внаслідок вибуху в мечеті загинули 15 людей

Київ • УНН

 • 13883 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Щонайменше 15 осіб загинуло і 19 отримали поранення внаслідок вибуху в мечеті у південно-західній частині Пакистану, в провінції Белуджистан. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Вибух був влаштований терористом-смертником у передмісті найбільшого міста провінції Кветта у п'ятницю, 10 січня, коли до мечеті зійшлися віруючі для вечірньої молитви.

Кілька поранених внаслідок вибуху перебувають у лікарні в критичному стані, тому не виключено, що кількість загиблих може збільшитися. Серед загиблих внаслідок теракту є офіцер поліції.

Відповідальність за напад, за даними компанії SITE Intelligence Group, що відстежує активність ісламістських угруповань в інтернеті, взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Белуджистан є найбільшою та найбіднішою провінцією Пакистану, яка межує з Афганістаном та Іраном. У ній часто трапляються ісламістські, сепаратистські та сектантські напади попри те, що в інших регіонах Пакистану кількість насильницьких нападів суттєво скоротилась.

Нагадаємо, у Пакистані загинули щонайменше 65 людей через пожежу в потязі.

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