В Пакистане в результате взрыва в мечети погибли 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. По меньшей мере 15 человек погибли и 19 получили ранения в результате взрыва в мечети в юго-западной части Пакистана, в провинции Белуджистан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Взрыв был устроен террористом-смертником в пригороде крупнейшего города провинции Кветта в пятницу, 10 января, когда в мечети сошлись верующие для вечерней молитвы.
Несколько раненых в результате взрыва находятся в больнице в критическом состоянии, поэтому не исключено, что количество погибших может увеличиться. Среди погибших в результате теракта есть офицер полиции.
Ответственность за нападение, по данным компании SITE Intelligence Group, отслеживающей активность исламистских группировок в интернете, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Белуджистан является крупнейшей и самой бедной провинцией Пакистана, которая граничит с Афганистаном и Ираном. В ней часто случаются исламистские, сепаратистские и сектантские нападения несмотря на то, что в других регионах Пакистана количество насильственных нападений существенно сократилось.
Напомним, в Пакистане погибли по меньшей мере 65 человек из-за пожара в поезде.