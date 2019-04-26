В ОРДЛО передали 7 тонн гуманітарки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідували 5 вантажівок з гуманітарною допомогою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Через КПВВ „Новотроїцьке“ до тимчасово окупованої території України прослідували 5 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, УВКБ ООН та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Міжнародними організаціями для жителів Донбасу направлено товари медичного призначення, насоси та комплектуючі до них. Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 7 тонн”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, від Міжнародного Комітету Червоного Хреста через КПВВ “Новотроїцьке” на тимчасово окуповану територію Донбасу проїхало 13 вантажівок з гуманітарною допомогою.