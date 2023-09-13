В ОП закликали не ігнорувати тривоги

Цитата

"Не ігноруйте тривогу, не знімайте роботу ППО", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що у напрямку Одеської області було випущено групу ударних БПЛА з території рф та тимчасово окупованого Криму.

Наразі повтіряну тривогу було оголошено у Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.