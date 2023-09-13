В ОП закликали не ігнорувати тривоги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак закликав не ігнорувати сирени. Про це урядовець написав у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Не ігноруйте тривогу, не знімайте роботу ППО", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що у напрямку Одеської області було випущено групу ударних БПЛА з території рф та тимчасово окупованого Криму.
Наразі повтіряну тривогу було оголошено у Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.