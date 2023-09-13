В ОП призвали не игнорировать тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать сирены. Об этом чиновник написал в Telegram, пишет УНН.
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"Не игнорируйте тревогу, не снимайте работу ПВО", - говорится в сообщении.
Дополнение
Воздушные Силы ВСУ сообщили, что в направлении Одесской области была выпущена группа ударных БПЛА с территории рф и временно оккупированного Крыма.
Сейчас полная тревога была объявлена в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.