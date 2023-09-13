В ОП призвали не игнорировать тревоги

Цитата

"Не игнорируйте тревогу, не снимайте работу ПВО", - говорится в сообщении.

Дополнение

Воздушные Силы ВСУ сообщили, что в направлении Одесской области была выпущена группа ударных БПЛА с территории рф и временно оккупированного Крыма.

Сейчас полная тревога была объявлена в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.