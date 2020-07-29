В ООС повідомили про ситуацію на лінії розмежування станом на ранок

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на 7 годину ранку залишається повністю контрольованою, за поточну добу обстрілів у районі операції обєднаних сил не зафіксовано”, — вказано у повідомленні.

У прес-центрі також додали, що: “За минулу добу підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Шуми, постріл був неприцільним і ніс провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали”.

Втрат серед українських військових, внаслідок ворожого пострілу, немає.