В ООН знизили прогноз цін на нафту на 2019 рік

"Ціни на нафту в 2019 році будуть нижчими за прогнозовані раніше через менш динамічного, ніж очікувалося, зростання світової економіки і збільшення нафтовидобутку в країнах, що не входять в ОПЕК. До того ж всі очікування перевершили обсяги нафтовидобутку в США", - відзначили в ООН, посилаючись на дані Світового банку.



Згідно із прогнозом Організації, середня ціна на сиру нафту, за прогнозами, складе 66 дол. за барель в 2019 році і 65 дол. за барель в 2020 році.

"Очевидно, що ціновий цикл для сировинних товарів підійшов до завершення, і це створює проблеми для експортерів, але може відкрити нові можливості для імпортерів", - цитує прес-служба ООН слова віце-президент Світового банку Джейла Пазарбашиолу. На її думку, експортерам, можливо, доведеться диверсифікувати економіку, щоб адаптуватися до зниження прибутку від продажу сировини.

Згідно з прогнозом, ціни на енергоносії в цілому - з урахуванням природного газу і вугілля - будуть в 2019 році в середньому на 7,9% нижче рівня 2018 року.



Нагадаємо, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в липні в п'ятницю вранці впали в ціні до 65,96 долара за барель.