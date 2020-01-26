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В ООН засудили порушення ембарго на постачання зброї в Лівію

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Місія ООН засудила порушення ембарго на постачання зброї до Лівії. У місії зазначають, що за 10 днів в аеропортах країни приземлилися кілька літаків зі зброєю і іноземними військовими. Про це йдеться у офіційній заяві на сайті Місії ООН з підтримки Лівії, інформує УНН.

В ООН засудили порушення ембарго на постачання зброї в Лівію

"12 січня було досягнуто перемир'я між Урядом національної згоди (ПНС) Лівії і Лівійської національної армією (ЛНА), що призвело до зниження інтенсивності бойових дій в Тріполі і дало мирним жителям столиці необхідний перепочинок. Однак це крихке перемир'я тепер під загрозою зрив через тривале переправлення іноземних військових, зброї, боєприпасів та передових (збройових) систем сторонам (конфлікту) країнами - членами (ООН - ред.), в тому числі деякими з тих, які брали участь у Берлінській конференції", - йдеться у повідомленні.

Як відзначають в місії, за останні 10 днів в аеропортах Лівії приземлилися кілька літаків, які перевозили зброю та військовослужбовців з-за кордону.

"Місія засуджує триваючі порушення, які можуть призвести до відновлення і посилення бойових дій", - підкреслюється в заяві.

19 січня в Берліні пройшла конференція з лівійського врегулювання на рівні глав держав і урядів.

У підсумковому документі її учасники закликали до припинення вогню, зобов'язалися утриматися від втручання в справи Лівії, запропонували створити єдину державу і запустити реформи для відновлення державності.

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