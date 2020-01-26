В ООН осудили нарушение эмбарго на поставки оружия в Ливию

КИЕВ. 26 января. УНН. Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию. В миссии отмечают, что за 10 дней в аэропортах страны приземлились несколько самолетов с оружием и иностранными военными. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Миссии ООН по поддержке в Ливии, передает УНН.