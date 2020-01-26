В ООН осудили нарушение эмбарго на поставки оружия в Ливию

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 8162 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 20003 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 58692 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 122633 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 130063 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197917 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195646 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 409873 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229285 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 516510 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.1м/с
62%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 24524 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 15428 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 7512 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 13419 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 10468 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 160111 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 147789 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 235280 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 409873 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 516510 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 58692 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49641 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 48078 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54788 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 85176 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В ООН осудили нарушение эмбарго на поставки оружия в Ливию

Киев • УНН

 • 12907 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию. В миссии отмечают, что за 10 дней в аэропортах страны приземлились несколько самолетов с оружием и иностранными военными. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Миссии ООН по поддержке в Ливии, передает УНН.

В ООН осудили нарушение эмбарго на поставки оружия в Ливию

"12 января было достигнуто перемирие между Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армией (ЛНА), которое привело к снижению интенсивности боевых действий в Триполи и дало мирным жителям столицы необходимую передышку. Однако это хрупкое перемирие теперь под угрозой из-за продолжающейся переправки иностранных военных, оружия, боеприпасов и передовых (оружейных) систем сторонам (конфликта) странами - членами (ООН), в том числе некоторыми из тех, которые участвовали в Берлинской конференции", - говорится в сообщении.

Как отмечают в миссии, за последние 10 дней в аэропортах Ливии приземлились несколько самолетов, которые перевозили оружие и военнослужащих из-за рубежа.

"Миссия осуждает продолжающиеся нарушения, которые могут привести к возобновлению и усилению боевых действий", - подчеркивается в заявлении.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийского урегулирования на уровне глав государств и правительств.

В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое государство и запустить реформы для восстановления государственности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,114.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,799.40