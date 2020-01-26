В ООН осудили нарушение эмбарго на поставки оружия в Ливию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию. В миссии отмечают, что за 10 дней в аэропортах страны приземлились несколько самолетов с оружием и иностранными военными. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Миссии ООН по поддержке в Ливии, передает УНН.
"12 января было достигнуто перемирие между Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армией (ЛНА), которое привело к снижению интенсивности боевых действий в Триполи и дало мирным жителям столицы необходимую передышку. Однако это хрупкое перемирие теперь под угрозой из-за продолжающейся переправки иностранных военных, оружия, боеприпасов и передовых (оружейных) систем сторонам (конфликта) странами - членами (ООН), в том числе некоторыми из тех, которые участвовали в Берлинской конференции", - говорится в сообщении.
Как отмечают в миссии, за последние 10 дней в аэропортах Ливии приземлились несколько самолетов, которые перевозили оружие и военнослужащих из-за рубежа.
"Миссия осуждает продолжающиеся нарушения, которые могут привести к возобновлению и усилению боевых действий", - подчеркивается в заявлении.
19 января в Берлине прошла конференция по ливийского урегулирования на уровне глав государств и правительств.
В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое государство и запустить реформы для восстановления государственности.