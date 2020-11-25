В ООН закликали Іран скасувати страту вченого Джалалі

Зазначається, що у жовтні 2017 року іранський суд засудив лікаря та вченого Джалалі до смертної кари за звинуваченням у шпіонажі, які правозахисники називають надуманими. Джалалі жив та працював у Швеції. Його затримали іранські спецслужби, коли він приїхав в Іран на науковий семінар. Вирок суду стосовно вченого був оскаржений, однак у грудні минулого року Верховний суд залишив його в силі, попри докази того, що його визнання вини було отримано під тиском.

Експерти ООН закликали владу Ірану зупинити введення у виконання смертної кари та вжити заходів для її скасування.

Додається, що в 2017 році робоча група ООН встановила, що затримання Ахмадрези Джалалі було незаконним та закликала звільнити його. Під час тримання під вартою вчений неодноразово потребував медичної допомоги, є висока вірогідність того, що у нього лейкемія, зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Ірані суди виносять велику кількість смертельних вироків, зокрема й неповнолітнім. За рік стратили понад 280 людей.